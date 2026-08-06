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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.116,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,04%, a quota 26.116,27 in apertura.
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