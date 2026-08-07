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Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 6/08/2026

Finanza
Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 6/08/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,19 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 3,94 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,41 miliardi di azioni, rispetto a 0,38 miliardi precedenti.

Su 806 titoli trattati a Piazza Affari, 364 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 392. Invariate le rimanenti 50 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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