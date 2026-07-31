Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 30/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,72 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.142,1 milioni, pari al 24,94%, rispetto ai precedenti 4,58 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,6 miliardi.



Su 768 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 364 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 366 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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