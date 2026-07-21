Francoforte: balza in avanti Aurubis
(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame, con un rialzo dell'1,99%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 172,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 174,6. Il peggioramento della big europea del rame è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 171,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```