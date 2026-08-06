Francoforte: profondo rosso per Aurubis

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore tedesco di rame , che esibisce una perdita secca del 4,49% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aurubis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,33%, rispetto a +0,62% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo della big europea del rame mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 187,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 177,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 197,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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