Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca , che presenta una flessione del 2,91%.



La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,99 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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