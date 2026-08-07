Francoforte: scambi negativi per Lanxess
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione del 2,91%.
La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,99 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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