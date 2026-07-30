Il Sole 24 ORE, ricavi semestrali in calo a 102,9 milioni di euro. Utile +17,7%

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 il Gruppo Il Sole 24 ORE, delistato lo scorso anno da Piazza Affari, ha registrato ricavi consolidati pari a 102,9 milioni di euro (105,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2025), di cui 42,4 milioni di euro di ricavi pubblicitari e 45,9 milioni di euro di ricavi editoriali e 14,6 milioni di euro di altri ricavi. Nel dettaglio si rileva la crescita dei ricavi di banche dati (+4%) e software (+70,4%) grazie all'integrazione dei servizi AI, del business della formazione (+28,9%) e dell'agenzia di stampa Radiocor (+6,7%), e il positivo contributo del nuovo canale IlSole24OreTV e dei podcast. Questi andamenti compensano parzialmente la flessione del settore mostre, dei ricavi diffusionali di quotidiano, libri e periodici e dei ricavi pubblicitari.



Il margine operativo lordo (ebitda) del primo semestre 2026 è positivo per 11,3 milioni di euro, con una crescita del 6,7% rispetto al pari periodo del 2025, grazie al contenimento dei costi. Il risultato operativo (ebit) è positivo per 3,4 milioni di euro, in crescita del 18,9%. Il risultato netto è positivo per 1,2 milioni di euro, in crescita del 17,7%.



La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 è negativa per 14,3 milioni di euro e si confronta con un valore al 31 dicembre 2025 positivo per 6,1 milioni di euro. La variazione è principalmente riconducibile al rimborso del contratto di finanziamento acquisito in seguito

all'efficacia della fusione inversa di Zenit, che ha fatto seguito al perfezionamento dell'OPA volontaria promossa da Zenit sulle azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE non detenute da Confindustria.

Condividi

```