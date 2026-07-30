Londra: positiva la giornata per Prudential

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.



Il movimento di Prudential , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Prudential rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,32 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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