Londra: rosso per Prudential

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che mostra un decremento del 2,43%.



L'andamento di Prudential nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Prudential è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,99 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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