Londra: rosso per Prudential
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che mostra un decremento del 2,43%.
L'andamento di Prudential nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Prudential è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,99 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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