Meta Platforms condannata a versare 567 milioni di dollari per sicurezza minori

(Teleborsa) - Un tribunale statale del New Mexico ha condannato Meta a versare 567 milioni di dollari in un fondo per la salute mentale degli adolescenti e a modificare il funzionamento delle sue piattaforme per i giovani utenti, dopo aver accertato la responsabilità dell'azienda nel danneggiare il benessere dei minori.



La sentenza arriva cinque mesi dopo che una giuria del New Mexico, in una fase precedente del caso, aveva condannato Meta a pagare 375 milioni di dollari, ritenendo l'azienda colpevole di aver violato la legge sulla tutela dei consumatori fornendo informazioni fuorvianti sulla sicurezza di Facebook e Instagram per i giovani utenti.



Il procuratore generale Torrez ha dichiarato in un comunicato che Meta ha scelto il profitto a discapito della sicurezza dei bambini e che la sentenza è la prima a costringere un gigante dei social media ad apportare modifiche per proteggere i minori.



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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