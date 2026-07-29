Officina Stellare, Intesa avvia copertura con Buy nonostante rally da inizio anno

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha avviato la copertura su Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical nei settori dello Spazio, dell'Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della Cybersecurity, con un target price di 56,8 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 24%.



Gli analisti evidenziano che l'azienda sta investendo in modo significativo per espandere la capacità produttiva e rimane aperta a M&A bolt-on. Intesa consideriamo Officina Stellare un'interessante storia di crescita, con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) per il periodo 2025-2030 rispettivamente di circa il 24%, il 31% e il 54% per ricavi, EBITDA e utile netto. Il prezzo delle azioni è cresciuto del 75% da inizio anno e il broker continua a ritenere interessante il caso di investimento per la sua scarsità e la sua proposta di valore.



Viene ricordato che la fusione con GATG ha aggiunto interessanti capacità nel settore della difesa e dell'elettronica che completano il portafoglio originario di Officina Stellare e offrono un significativo potenziale di sinergia. Combinando il know-how di Officina Stellare con la base di prodotti, il know-how industriale e l'esperienza nell'elettronica di GATG, il gruppo è nella posizione ideale per sviluppare nuove soluzioni nei settori dell'avionica quantistica, dei sistemi anti-drone, dei velivoli senza pilota e dei sistemi a energia diretta.



"Apprezziamo Officina Stellare per le sue rare capacità high-tech, difficili da replicare sia in Europa che a livello globale - si legge nella ricerca - Osserviamo una combinazione vincente di forte crescita organica e significativo potenziale di sinergia, grazie alla crescente convergenza delle tecnologie ottiche, elettroniche e quantistiche all'interno del portafoglio. Officina Stellare ambisce inoltre a diventare un aggregatore in nicchie di alta tecnologia selezionate, ampliando ulteriormente le opportunità di M&A".

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