Invito all'acquisto per Cvc Capital Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Ottima performance per Cvc Capital Partners , tra i titoli dell'indice AEX , che ha chiuso in rialzo del 3,51%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 15,02 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 13,93 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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