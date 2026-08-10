ETS, commessa da Equans per data center a Cornaredo da 895mila euro

(Teleborsa) - E.T.S. Engineering and Technical Services , società ingegneristica quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori per infrastrutture, edilizia sanitaria, residenziale e infrastrutture mission critical, ha comunicato di aver acquisito il 7 agosto una commessa da Equans Italia del valore complessivo di 895.000 euro, oltre oneri di legge.



Il contratto riguarda la progettazione esecutiva integrata multidisciplinare - edile, strutturale, impianti elettrici e impianti speciali - dell'edificio Data Center DC12 situato a Cornaredo, in provincia di Milano.



"Questa nuova commessa per il Data Center DC12 da parte di un leader globale nei servizi multi-tecnologici come Equans Italia, parte del gruppo francese Bouygues, rappresenta per ETS un'ulteriore conferma dell'eccellenza delle nostre competenze ingegneristiche in un settore altamente strategico e in forte espansione come quello dei Data Center", ha dichiarato Donato Romano, Presidente di ETS S.p.A. "Continuiamo ad affiancare i grandi player con soluzioni di progettazione integrata ad alto valore d'innovazione e sostenibilità".

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