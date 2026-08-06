Circle Group, alla controllata eXyond aggiudicazione gara da oltre 1,3 milioni

(Teleborsa) - Circle Group , PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia l'aggiudicazione di una gara europea alla controllata eXyond, promossa da un primario gestore aeroportuale europeo per la fornitura e la manutenzione di un sistema di monitoraggio GPS dei mezzi operativi in area air-side. Il valore complessivo supera 1,3 milioni di euro. In caso di esercizio delle opzioni e delle estensioni previste dalla procedura, il valore complessivo del progetto potrà raggiungere 3,2 milioni di euro.



La commessa comprende la fornitura delle licenze software necessarie all’implementazione del sistema, la fornitura e l’installazione degli apparati GPS e dei lettori badge, la manutenzione del sistema e lo sviluppo di aggiornamenti tecnologici e personalizzazioni aggiuntive. La soluzione permetterà di monitorare in tempo reale la movimentazione e l’utilizzo dei mezzi operativi nell’area air-side, contribuendo a rafforzare la sicurezza degli operatori, il controllo delle autorizzazioni e l’ottimizzazione delle attività aeroportuali.



"Questa aggiudicazione conferma il valore delle competenze di eXyond e del Gruppo CIRCLE nell’integrazione di tecnologie, dati e processi all’interno di contesti infrastrutturali particolarmente complessi", ha dichiarato Luca Abatello, Presidente e CEO di Circle Group, aggiungendo "la possibile estensione della commessa fino a 3,2 milioni di euro evidenzia le significative potenzialità di sviluppo e scalabilità del progetto".



La stipula del contratto avverrà al completamento delle procedure e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

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