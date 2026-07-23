Eurozona, fiducia consumatori di luglio recupera più delle attese a -15,9 punti

(Teleborsa) - Nuovi segnali di recupero per la fiducia dei consumatori europei a luglio. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, ma in risalita a -15,9 punti rispetto ai -17,6 di giugno (rivisto da -17,7 punti).



Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano -17 punti.



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -15,1 punti (+1,9 punti percentuali rispetto al precedente).

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