Francoforte: si concentrano le vendite su Beiersdorf
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia di prodotti per la cura della persona, con un ribasso del 2,65%.
L'andamento di Beiersdorf nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 81,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 84,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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