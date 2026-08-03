Francoforte: si concentrano le vendite su Beiersdorf

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia di prodotti per la cura della persona , con un ribasso del 2,65%.



L'andamento di Beiersdorf nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 81,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 84,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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