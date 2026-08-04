Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Beiersdorf rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 78,24 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 77,22. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 76,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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