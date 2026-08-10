Intesa Sanpaolo Assicurazioni, utile netto a 565 milioni nel primo semestre (+9,8%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2026. Il Gruppo, comprensivo delle società soggette a Direzione Unitaria (inclusa Fideuram Vita), ha registrato un utile netto consolidato di 565,1 milioni di euro, in crescita del 9,8% rispetto ai 514,7 milioni dello stesso periodo del 2025.



La produzione lorda vita si è attestata a 10.081 milioni di euro, in aumento del 16,8% rispetto agli 8.630,4 milioni del primo semestre 2025, sostenuta dalla raccolta delle polizze Unit Linked (+29,8%), da quelle di Previdenza (+26,8%) e dalle polizze Tradizionali (+4,7%). La nuova produzione vita è salita a 9.897,4 milioni di euro (+16,9%). I premi del business protezione sono cresciuti del 6,3% a 916,5 milioni di euro, con il comparto non motor (esclusi i prodotti legati al credito) in aumento dell'8%, trainato da Salute e Infortuni, Imprese e Casa e Famiglia.



Gli asset under management sono saliti a 186.527,1 milioni di euro, rispetto ai 182.283,9 milioni di fine 2025. Il patrimonio netto si attesta a 7.575,3 milioni di euro, in crescita di 573,8 milioni rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. Il Solvency Ratio regolamentare è pari al 248%, mentre per la sola Intesa Sanpaolo Assicurazioni individuale si attesta al 265%.



"La performance del primo semestre conferma la capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni di accompagnare famiglie e imprese in un contesto in continua evoluzione, rispondendo in modo efficace ai loro bisogni di protezione, risparmio e investimento", ha dichiarato l'amministratore delegato Virginia Borla, responsabile anche della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. "La crescita registrata nelle principali linee di business - Vita, Previdenza, Salute, Protezione - riflette la qualità della nostra offerta, la forza del modello distributivo di bancassicurazione e la fiducia che i clienti continuano a riconoscerci".

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