Generalfinance, Intesa taglia target price dopo revisione al ribasso della guidance

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 28,8 euro
per azione (dai precedenti 30,6 euro) il target price
su Generalfinance
, intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 21%.
Gli analisti scrivono che Generalfinance ha riportato risultati del secondo trimestre 2026 inferiori alle attese
, con un utile netto di 4,5 milioni di euro (-31% rispetto alle loro stime), principalmente a causa dell'aumento dell'inflazione dei costi operativi e di una minore generazione di margine di interesse netto (NII). Il management ha attribuito il mancato raggiungimento delle stime di NII alle dinamiche temporanee di repricing delle attività e passività, ribadendo al contempo che il rischio di clawback rimane strutturalmente limitato, nonostante l'accantonamento una tantum di 1,7 milioni di euro registrato nel primo semestre.
A seguito dei risultati del primo semestre inferiori alle attese e della revisione delle prospettive, Intesa ha ridotto le previsioni per riflettere una ripresa più lenta in Spagna e Svizzera e una visione più prudente sull'attività interna
. Ha inoltre aggiornato le ipotesi sui costi del personale per includere l'accelerazione delle assunzioni annunciata nel primo semestre. Di conseguenza, le stime di utile netto si riducono del 12% nel 2026, del 7% nel 2027 e del 6% nel 2028, pur continuando ad aspettarsi una solida redditività e rendimenti interessanti.
Nonostante il declassamento delle stime sugli utili, che riflette una traiettoria di crescita più graduale (in particolare in Spagna e Svizzera), "continuiamo a considerare Generalfinance un attore unico nel panorama finanziario italiano
- si legge nella ricerca - Il modello di business altamente specializzato del gruppo, la solida esperienza operativa e la capacità di generare rendimenti sul capitale superiori al 30% sono alla base della nostra valutazione positiva dell'investimento".(Foto: Scott Graham su Unsplash)