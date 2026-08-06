Banca Valsabbina, utile netto in calo a 25 milioni dopo rettifiche e oneri

(Teleborsa) - Banca Valsabbina ha chiuso il primo semestre con un utile ante imposte di 39,8 milioni ed un utile netto di 25 milioni , che si confronta con un risultato di 33 milioni al 30 Giugno 2025 e di 22,8 milioni nel secondo semestre 2025). Il ROE si attesta all’11%.



Il risultato netto - spiega la banca - sconta il maggiore prelievo fiscale (+3,9 milioni, +36% su base annua), le ulteriori rettifiche prudenziali (13,8 milioni, +3,7 milioni), nonché l’attuazione degli investimenti in capitale umano ed infrastrutture funzionali all’esecuzione del nuovo Piano di espansione territoriale della Banca, che prevede una crescita netta di 9 filiali entro il 2027, di cui 5 nel 2026.



Le masse amministrate al 30 Giugno 2026 si attestano a 15,16 miliardi (+1,5 miliardi in 12 mesi). Il numero dei conti correnti è cresciuto di 6.500 in un anno, portando il totale oltre 117mila- Numeri che - spiega la banca - comprovano l’efficacia dell’aggiornata strategia pluriennale e consentono di prevedere il raggiungimento anticipato dei target rispetto a quanto stimato.

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