OPS Retail, decade l'intero collegio sindacale

(Teleborsa) - OPS Retail rende noto che Nicoletta D'Erme, presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo, Paolo Catalucci e Monia Gennari, sindaci effettivi, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per giusta causa, con effetto immediato a decorrere dall'8 agosto.



Pertanto l'intero collegio sindacale è cessato dalla carica, determinando conseguentemente la decadenza dell'organo di controllo della società.



L'organo continuerà a svolgere esclusivamente gli adempimenti strettamente necessari e indifferibili, al fine di assicurare la continuità formale nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.



Il presidente del consiglio di amministrazione provvederà a convocare l'assemblea degli azionisti affinché deliberi in merito alla ricostituzione del collegio sindacale.

Condividi

```