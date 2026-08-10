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OPS Retail, decade l'intero collegio sindacale

Finanza
OPS Retail, decade l'intero collegio sindacale
(Teleborsa) - OPS Retail rende noto che Nicoletta D'Erme, presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo, Paolo Catalucci e Monia Gennari, sindaci effettivi, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per giusta causa, con effetto immediato a decorrere dall'8 agosto.

Pertanto l'intero collegio sindacale è cessato dalla carica, determinando conseguentemente la decadenza dell'organo di controllo della società.

L'organo continuerà a svolgere esclusivamente gli adempimenti strettamente necessari e indifferibili, al fine di assicurare la continuità formale nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Il presidente del consiglio di amministrazione provvederà a convocare l'assemblea degli azionisti affinché deliberi in merito alla ricostituzione del collegio sindacale.
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