Olidata, Daniela Ranalletta entra nel Cda tramite cooptazione

(Teleborsa) - Olidata ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato Daniela Ranalletta quale nuovo membro dell'organo amministrativo della società. Ranalletta ricopre inoltre, dal settembre 2024, l'incarico di Direttore Affari Legali della società.



Sulla base delle valutazioni effettuate dal Consiglio, Ranalletta è risultata in possesso dei requisiti di legge e di statuto per l'incarico, qualificandosi come amministratore non esecutivo e non indipendente. Alla data odierna risulta titolare di 580 azioni Olidata, mentre non detiene partecipazioni nelle altre società del Gruppo.



Resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

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