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OPS Retail, "persistenti criticità" alla base della "giusta causa" delle dimissioni dei sindaci

Finanza
OPS Retail, "persistenti criticità" alla base della "giusta causa" delle dimissioni dei sindaci
(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato oggi in merito alle dimissioni dell'intero collegio sindacale, OPS Retail precisa che la "giusta causa" è riconducibile, in sintesi, a "persistenti criticità che, avrebbero inciso sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, con riferimento, tra l'altro, alla tempestività dei flussi informativi nonché in particolare ad alcune operazioni e vicende societarie e agli eventi intervenuti a partire dalla fine di luglio 2026 (sequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale che coinvolge, tra gli altri, la società e propri amministratori), appresi dal Collegio dagli organi di stampa".

Inoltre, OPS Retail precisa che il collegio sindacale resta pienamente in carica e continua a svolgere le proprie funzioni sino alla data
dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione dell'organo, secondo quanto previsto dalla normativa.

(Foto: © rawpixel)
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