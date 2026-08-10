OPS Retail, "persistenti criticità" alla base della "giusta causa" delle dimissioni dei sindaci

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato oggi in merito
alle dimissioni dell'intero collegio sindacale
, OPS Retail
precisa che la "giusta causa
" è riconducibile, in sintesi, a "persistenti criticità
che, avrebbero inciso sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, con riferimento, tra l'altro, alla tempestività dei flussi informativi nonché in particolare ad alcune operazioni e vicende societarie e agli eventi intervenuti a partire dalla fine di luglio 2026 (sequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale che coinvolge, tra gli altri, la società e propri amministratori), appresi dal Collegio dagli organi di stampa".
Inoltre, OPS Retail precisa che il collegio sindacale resta pienamente in carica
e continua a svolgere le proprie funzioni sino alla data
dell'assemblea degli azionisti
chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione dell'organo, secondo quanto previsto dalla normativa.(Foto: © rawpixel)