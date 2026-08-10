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Panasonic, Moody's alza il rating ad "A3" con outlook stabile

Finanza, Rating
Panasonic, Moody's alza il rating ad "A3" con outlook stabile
(Teleborsa) - Moody's ha alzato il rating a lungo termine di Panasonic, uno dei maggiori conglomerati multinazionali al mondo dell'elettronica di consumo, da "Baa1" ad "A3". L'outlook è cambiato da positivo a stabile.

"L'upgrade ad A3 riflette il successo di Panasonic nel migliorare il proprio portafoglio aziendale attraverso una maggiore attenzione alle divisioni a margine più elevato con una migliore visibilità degli utili e dei flussi di cassa, nonché la cessione e la ristrutturazione delle attività a basso rendimento", afferma Roman Schorr, Vice President presso Moody's Ratings.

"L'upgrade incorpora anche la nostra aspettativa che Panasonic mantenga un basso livello di indebitamento grazie a utili più solidi, al controllo del debito e a una politica finanziaria equilibrata, che include il mantenimento di una consistente riserva di liquidità", aggiunge Schorr.
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