Moody's, conti battono le attese nel secondo trimestre

Ma guidance EPS inferiore al consensus

(Teleborsa) - Moody’s ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con risultati che hanno superato le aspettative degli analisti. Il fatturato si è attestato a 2,2 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 16% a tassi di cambio costanti.



Il margine operativo si è espanso al 47,9%, mentre il margine operativo rettificato è aumentato di 440 punti base, raggiungendo il 55,3%. L'utile per azione diluito è aumentato del 57% a 5,03 dollari, mentre l'utile per azione diluito rettificato è aumentato del 31% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a 4,68 dollari, grazie alla forte crescita del fatturato e alla leva operativa.



Gli analisti si attendevano ricavi per 2,07 miliardi e un EPS di 4,21 dollari.



Il flusso di cassa operativo da inizio anno cifra in 1,7 miliardi in aumento del 32%, mentre il flusso di cassa libero è pari a 1,5 miliardi in aumento del 34%.



Per il 2026 Moody's ha confermato la previsione di crescita del fatturato in una fascia percentuale a una cifra elevata; inoltre, ha ristretto l'intervallo di previsione dell'EPS diluito rettificato a 16,50-17,00 dollari, con un punto medio di 16,75 dollari che risulta leggermente inferiore al consensus degli analisti di 16,78 dollari.



La società ha riacquistato azioni per circa 2,2 miliardi di dollari da inizio anno e ha rivisto al rialzo la previsione di riacquisto per l'intero anno fino a 3,0 miliardi di dollari.



"Moody’s ha conseguito risultati eccezionali nel secondo trimestre, a testimonianza sia di una solida esecuzione sia della crescente importanza di informazioni affidabili e di qualità decisionale in un mondo sempre più complesso. Con l'evoluzione dei mercati dei capitali, la crescita del fabbisogno di finanziamento, la maggiore interconnessione dei rischi e la trasformazione dei flussi di lavoro da parte dell'intelligenza artificiale, i clienti si rivolgono a noi per prendere decisioni importanti con maggiore sicurezza. Mentre queste forze rimodellano mercati e istituzioni, Moody’s si trova ben posizionata all'incrocio tra rischio, dati, analisi e tecnologia.", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Rob Fauber.

Condividi

```