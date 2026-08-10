Sony e TSMC investiranno 6,4 miliardi di dollari in jv per sensori in Giappone

(Teleborsa) - Sony e TSMC sono in trattative per investire complessivamente 1.000 miliardi di yen (circa 6,4 miliardi di dollari) in una joint venture per la produzione di sensori di immagine in Giappone, secondo una fonte a conoscenza della questione.



A maggio i due partner avevano annunciato colloqui preliminari per la costruzione di nuove linee di produzione e strutture di sviluppo all'interno dello stabilimento di sensori di immagine di Sony a Kumamoto, nel sud del Giappone. Le due società puntano ad avviare la produzione nel 2029.



Sony, che detiene una partecipazione di minoranza nello stabilimento di produzione di chip di TSMC nella regione, sarà l'azionista di controllo della nuova joint venture. Secondo il Nikkei, la jv sarà detenuta per circa il 60% da Sony e per il 40% da TSMC.



Le società stanno inoltre discutendo con il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese la possibilità di ottenere sussidi governativi.







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