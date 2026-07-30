Valtecne, ricavi semestrali in lieve aumento a 19,6 milioni, spinge la business line Industriale

(Teleborsa) - A livello consolidato, nel primo semestre 2026, i ricavi totali di Valtecne si attestano a 19,6 milioni di euro, registrando una lieve crescita dello 0,8% rispetto a 19,4 milioni al 30 giugno 2025.



La business line Medicale ha generato ricavi pari a 14,2 milioni, in contrazione del 2,5% rispetto al primo semestre dell’esercizio

2025, mantenendo un’incidenza del 72,6% sul totale. Tale contrazione è stata unicamente determinata dalle dinamiche dei contratti di produzione a stock, che hanno influenzato il profilo temporale di riconoscimento dei ricavi.



La business line Industriale, invece, ha registrato ricavi pari a 5,4 milioni, in aumento del 10,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2025. L’incremento è riconducibile ad una scelta strategica del Gruppo, che mira a sfruttare la saturazione massima della capacità produttiva nel periodo, a beneficio dei margini operativi. Nonostante tale incremento, il focus del Gruppo rimane sul settore medicale, in linea con la strategia societaria, con un peso complessivo sul giro d’affari vicino al 73%.

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