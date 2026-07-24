Mare Group acquisisce CTMAVIO e rafforza la filiera dei droni per Aerospazio e Difesa

(Teleborsa) - Mare Engineering Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie (“Mare Group” o la “Società”), ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di CTMAVIO, operatore della manifattura di precisione per motori, velivoli e droni in ambito aeronautico e aerospaziale. L’esecuzione dell’acquisizione, attesa entro il 15 novembre 2026, è subordinata, tra l’altro, all’esito positivo degli adempimenti di legge in materia di Golden Power.



Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: “Dopo le operazioni su NIDO, nei sistemi uncrewed a guida autonoma, e su

GMSPAZIO, nel dominio spaziale, con CTMAVIO aggiungiamo capacità produttiva proprietaria di componenti e strutture per motori, velivoli e droni: un ulteriore passo nel consolidamento di una piattaforma industriale integrata per l’Aerospace & Defence. L’evoluzione del mercato e delle politiche industriali europee premia gli operatori capaci di presidiare l’intera catena del valore, dalla progettazione alla

produzione fino alla certificazione. È questa la direzione che Mare Group ha scelto di seguire. L’acquisizione rafforza immediatamente la

nostra capacità produttiva, aumenta il contributo delle attività manifatturiere ad elevato valore aggiunto e crea le condizioni per il

raddoppio della capacità produttiva entro il primo semestre del 2027”.



Davide Napolitano, CEO di CTMAVIO, ha dichiarato: “Entrare in Mare Group porta le competenze manifatturiere che abbiamo costruito in questi anni su motori, velivoli e droni dentro una filiera che progetta, produce e certifica sotto un’unica regia. È un’opportunità per crescere, investire e affrontare programmi di dimensioni che oggi richiedono massa critica, capacità industriale e visione di lungo periodo”.



CTMAVIO è nata il 29 dicembre 2025 dal conferimento del ramo aerospaziale di CTM S.r.l. (“CTM”) e non ha ancora completato il primo

esercizio. Pertanto, si riportano i dati economici 2025 della conferente CTM: valore della produzione di 8,3 milioni di euro ed EBITDA di 3,2 milioni di euro. Il conferimento è stato effettuato con posizione finanziaria netta sostanzialmente nulla. Al 30 giugno 2026, la PFN di CTMAVIO è positiva per circa 0,1 milioni di euro (cassa netta).



Con cinque stabilimenti in Italia, CTMAVIO progetta e produce componenti, attrezzature e strutture di precisione in metallo e materiali compositi per applicazioni aeronautiche, motoristiche e per sistemi a pilotaggio remoto (UAV), seguendone l’intero ciclo produttivo: dalla progettazione e industrializzazione alla produzione, ai trattamenti superficiali, all’assemblaggio, alla manutenzione e al controllo qualità, a supporto dei settori Aeronautico, Spaziale e della Difesa.



Mare Group prevede, a seguito dell’acquisizione, di concentrare tutte le attività produttive in un unico sito dedicato all’Aerospazio e Difesa nell’area metropolitana di Napoli, su un sito preesistente di CTM di 25.000 mq, integrando le attività oggi distribuite tra Pomigliano d’Arco, Capua, Acerra e Limatola. L’investimento, da ultimarsi nel primo semestre 2027 per un importo massimo di 2 milioni di euro, consentirà di razionalizzare la produzione, sviluppare economie di scala e raddoppiare la capacità produttiva attuale.



Struttura dell’operazione

Il corrispettivo per il 100% del capitale sociale di CTMAVIO è pari a 9 milioni di euro. L’importo sarà corrisposto da Mare Group come segue: 4 milioni di euro corrisposti al Closing, 2 milioni depositati in escrow account, con svincolo secondo i termini contrattuali in 24 mesi, e 3 milioni di euro mediante l’emissione di massime 535.714 nuove azioni ordinarie Mare Group, valorizzate a 5,60 euro ciascuna, sottoscritte da CTM attraverso un aumento di capitale a essa riservato, e soggette a lock-up di 24 mesi dalla data di consegna.



CTM ha rilasciato in favore di Mare Group un pacchetto di dichiarazioni, garanzie e indennizzi in linea con le migliori prassi di mercato.



La componente in denaro è finanziata con risorse proprie di Mare Group; la componente in azioni è corrisposta mediante l’emissione di nuove azioni a servizio dell’aumento di capitale riservato a CTM.



L’operazione non configura un’operazione con parte correlata ai sensi della disciplina applicabile. L’operazione non rientra tra quelle

significative di cui all’Art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, né determina un reverse take-over ai sensi dell’art. 14 del medesimo Regolamento.

Condividi

```