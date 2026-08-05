Eni prosegue il buyback con acquisti per quasi 115 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 4.971.860 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,1302 euro per azione e per un controvalore complessivo di 114.999.943,97 euro, nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 48.612.710 azioni, pari all'1,61% del capitale sociale, per un controvalore di 1.074.916.176,74 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene complessivamente 135.440.817 azioni proprie, pari al 4,47% del capitale sociale.



Intanto, in Borsa, la Società del Cane a sei zampe estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 23,35 euro.











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