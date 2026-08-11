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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Nuovo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che guadagna bene e porta a casa un +0,82%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,33. Supporto a 182,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,83.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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