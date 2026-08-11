Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Nuovo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che guadagna bene e porta a casa un +0,82%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 184,33. Supporto a 182,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 185,83.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)