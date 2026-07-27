L'azione Waters è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Giornata negativa per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita del 2,02% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Waters disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 374,7 USD, con stop loss stimato a quota 195,2 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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