Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Attese positive per Waters

Finanza
Attese positive per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta positiva per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i componenti dell'S&P-500, che avanza bene e porta a casa un +0,99%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 400 USD, con stop loss individuato a quota 195,2 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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