Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,21%

Il DAX esordisce a 26.378 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,21%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,21%, dopo aver aperto a 26.378 punti.
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