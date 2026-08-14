Milano 11:54
53.710 +0,03%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:54
10.765 -0,08%
Francoforte 11:54
26.493 +0,74%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,56%

Il DAX esordisce a 26.445,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,56%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,56%, dopo aver aperto a 26.445,99 punti.
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