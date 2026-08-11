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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,03%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 53.680,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,03%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,03%, a quota 53.680,76 in apertura.
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