Franchetti, incarico da 3 milioni di euro per adeguamento sismico dei viadotti A24-A25

(Teleborsa) - Franchetti , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha comunicato che la sua controllata Matildi+Partners, acquisita nel 2024 con l'acquisto del 67% del capitale sociale, è impegnata nella progettazione degli interventi di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di quattro coppie di viadotti prioritari delle autostrade A24 e A25, nell'ambito del programma promosso dal Commissario Straordinario per la messa in sicurezza del sistema autostradale A24-A25.



Il valore complessivo delle opere oggetto della progettazione è pari a oltre 150 milioni di euro, mentre il valore dell'incarico affidato al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, composto dalle Societa ARX Italia, MATILDI+PARTNERS, NEXTECO, S.T.E. structure and Transport Engineering, ammonta a oltre 11 milioni di euro, di cui Matildi+Partners ha una quota del 30%.



"Questo incarico conferma la capacità del Gruppo di operare su infrastrutture di rilevanza strategica per il Paese, mettendo a sistema le competenze specialistiche sviluppate dalle nostre società - ha commentato l'AD Paolo Franchetti - La partecipazione a programmi di questa portata rappresenta un importante riconoscimento della qualità del nostro know-how e contribuisce a rafforzare il posizionamento del Gruppo nel mercato dell'ingegneria delle grandi infrastrutture".

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