GEL convoca assemblea per approvare dividendo straordinario da 0,22 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di GEL , azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti per approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario nella misura di complessivi 0,22 euro per ciascuna azione GEL in circolazione alla relativa data di stacco cedola, a valere sulle riserve disponibili. I soci sono stati convocati per il giorno 3 agosto 2026, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 4 agosto 2026, alle ore 11:00, in seconda convocazione.



(Foto: © rawpixel)

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