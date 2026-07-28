ICOP, ok da soci ad uplisting, allargamento CdA e AuCap per OPS su Trevi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse dalle negoziazioni su EGM), subordinatamente al perfezionamento delle autorizzazioni da parte di Borsa Italiana e Consob. L'operazione è correlata alle dimensioni e alla solidità raggiunte da ICOP a seguito dell'IPO su EGM, che ha portato ad una capitalizzazione superiore ai 900 milioni di euro. Il passaggio al mercato regolamentato consentirà di accedere a un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione, garantendo una superiore liquidità del titolo e una maggiore visibilità internazionale a supporto dei piani di sviluppo.



Con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni su Euronext Milan, l'assemblea ha deliberato l'ampliamento del numero dei componenti del CdA da 9 a 10 membri e ha nominato quale nuovo amministratore indipendente Maria Elena Cappello.



Cappello vanta quasi trent'anni di esperienza manageriale e di governo societario a livello nazionale ed internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli esecutivi apicali, tra cui Amministratore Delegato di Nokia Italia e Vice Chair di Nokia Siemens Networks, Senior Vice President Sales in Pirelli Broadband Solutions e Co-founder/CEO Europe di MetiLinx. Attualmente ricopre la carica di amministratore indipendente e Presidente del Comitato Remunerazioni di BPER Banca e di Luminor Bank (Paesi Baltici), ed è membro del Comitato Rischi e Audit di Finomnia. In passato ha maturato un'ampia esperienza come amministratore indipendente e membro/presidente di comitati endoconsiliari in primarie società quotate ed enti, tra cui Telecom Italia, Saipem, Prysmian, Banca Monte dei Paschi di Siena, A2A, SACE, IOL - Seat Pagine Gialle e Fondazione ENI Enrico Mattei.



L'assemblea ha anche approvato l'operazione di reverse take over consistente nella promozione di un'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi . L'offerta - finalizzata all'integrazione strategica tra le due realtà per la creazione di un operatore di rilievo internazionale nelle fondazioni speciali e nell'ingegneria del sottosuolo, con conseguente delisting di Trevi - prevede un corrispettivo unitario pari a 0,133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione per ciascuna azione Trevi portata in adesione.



In sede straordinaria i soci hanno approvato l'attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2026. L'aumento di capitale - a servizio dell'OPS su Trevi - prevede l'emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie, per un ammontare nominale massimo di 8.721.903 euro (oltre a sovrapprezzo), da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni Trevi portate in adesione.

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