New York: preme sull'acceleratore KKR & Co
(Teleborsa) - Ottima performance per la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa, che scambia in rialzo del 5,07%.
Il movimento di KKR & Co, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di KKR & Co. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, KKR & Co evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 111,2 USD. Primo supporto a 105,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 101,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```