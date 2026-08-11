New York: preme sull'acceleratore KKR & Co

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa , che scambia in rialzo del 5,07%.



Il movimento di KKR & Co , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di KKR & Co . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, KKR & Co evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 111,2 USD. Primo supporto a 105,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 101,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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