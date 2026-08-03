ENAV, solida semestrale con Ebitda +20,9% e balzo dell'utile netto a 20,1 milioni

(Teleborsa) - ENAV ha riportato ricavi totali consolidati, nel primo semestre 2026, a 479,8 milioni di euro, in aumento del 7,4% annuo.



L’incremento dei ricavi, legato al maggior traffico aereo gestito, - spiega l'azienda - compensa pienamente la componente di balance, negativa per 89,6 milioni.



I ricavi da attività operativa si sono attestati a 551,9 milioni, in aumento del 4,9%, grazie al solido andamento del core business ed alla positiva performance del business non regolato.



I ricavi da mercato non regolamentato, pari a 20,7 milioni, in crescita del 40,7%. Tale crescita è attribuibile sia all’avanzamento delle attività connesse a diverse commesse, sia ai nuovi contratti acquisiti che al contributo di AiViewGroup, consolidata a partire dal 26 marzo 2026, che ha apportato ricavi per 1,4 milioni.



L'EBITDA è stato pari a 83,2 milioni, in aumento del 20,9%, mentre l'EBIT si è fissato a 30,3 milioni, in progresso di 13 milioni.



ENAV ha chiuso il periodo con un utile netto di 20,1 milioni, in crescita di 13,1 milioni.



Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 si è attestato a 241,4 milioni, con un incremento di 104 milioni rispetto al 31 dicembre 2025, principalmente determinato dal pagamento del dividendo agli azionisti (24 giugno 2026) per complessivi 156,7 milioni.



Il traffico di rotta in Italia, espresso in unità di servizio, evidenzia, nel primo semestre 2026, un incremento del 6,3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico aereo di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) è cresciuto del 7,8%. Il traffico aereo internazionale (arrivo o partenza da uno scalo estero) ha mostrato un aumento delle unità di servizio pari al 6,5% rispetto al primo semestre 2025 mentre rimane sostanzialmente stabile il traffico aereo nazionale (voli con arrivo e partenza sul territorio italiano).



Il traffico di terminale, in termini di unità di servizio, ha visto nel primo semestre 2026 un incremento del 3,5% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, trainato principalmente dal buon andamento dei voli internazionali in aumento del 5,4%.



Alla luce dei risultati economici e operativi conseguiti finora, congiuntamente alla solida domanda attesa per la summer season, la società stima per il 2026: traffico di rotta in crescita leggermente inferiore al 6%; Totale costi operativi in crescita circa del 6% rispetto al 2025; EBITDA in crescita tra il 6% e l’8% rispetto al risultato del 2025; Free Cash Flow pari a circa 290 milioni.



L'amministratore delegato Igor De Biasio ha dichiarato: "Il primo semestre dell'anno conferma la solidità del nostro modello industriale e la capacità di ENAV di accompagnare la crescita del traffico aereo mantenendo i più elevati standard di sicurezza, efficienza e puntualità".

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