Lettura rialzista per Unibail Rodamco Westfield
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Balza in avanti il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,59%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 103,2 Euro, con stop loss fissato a livello 99,02 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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