Piazza Affari incolore come il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari
, incolore come gli altri principali mercati europei.
I listini restano appesantiti dalle tensioni geopolitiche dopo che il presidente Trump ha avanzato nuove richieste
a Teheran, tra cui un risarcimento per le persone uccise e ferite dalle azioni iraniane, nonché per i danni e le vittime in Libano, Siria, Yemen e Gaza.
Richieste che, a suo dire, saranno "fermamente inserite in ogni futura negoziazione
" ma che saranno quasi certamente respinte dalla repubblica islamica e giungono dopo che Teheran ha ribadito di voler ottenere un risarcimento per la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio.
Dall'agenda macro, il saldo commerciale italiano di giugno
si è attestato a +4.232 milioni di euro
, in calo rispetto ai +5.384 milioni dello stesso mese del 2025, penalizzato da un deficit energetico salito a -5.002 milioni (da -3.922 milioni), mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici si mantiene sostanzialmente stabile a +9.234 milioni.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.388,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,45%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,96%. Tra gli indici di Eurolandia
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 53.723 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 56.369 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,37%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,33%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Azimut
(+2,13%), Prysmian
(+2,03%), Brunello Cucinelli
(+1,88%) e ENI
(+1,59%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.
Tentenna Inwit
, con un modesto ribasso dell'1,17%.
Giornata fiacca per Enel
, che segna un calo dello 0,90%.
Piccola perdita per Terna
, che scambia con un -0,73%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, WIIT
(+3,24%), NewPrinces
(+2,94%), Banco Desio
(+2,75%) e Technoprobe
(+2,36%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -2,52%.
Sotto pressione Ferragamo
, con un forte ribasso dell'1,73%.
Soffre GVS
, che evidenzia una perdita dell'1,71%.
Tentenna Caltagirone SpA
, che cede l'1,31%.