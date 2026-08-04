Partenza positiva per i listini europei, a Milano corre Avio

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB .



Partenza positiva per i listini mentre prosegue la stagione dei conti anche per i grandi gruppi europei. Le performance trimestrali di giganti come HSBC e Bayer stanno al momento alimentando la fiducia degli investitori, compensando la debolezza dei consumi e le persistenti preoccupazioni geopolitiche.



Il petrolio sale lievemente dopo il crollo della giornata di ieri mentre si riaccendono i timori su un traffico ancora rallentato nello Stretto di Hormuz. Si attende dopo la chiusura di Wall Street la prima trimestrale di SpaceX dopo l'IPO record di giugno.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,28%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,48 dollari per barile.



In discesa lo spread , che retrocede a quota +76 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,91%.



Tra gli indici di Eurolandia in luce Francoforte , con un ampio progresso dello 0,85%, Londra avanza dello 0,52%, e si muove in modesto rialzo Parigi , evidenziando un incremento dello 0,53%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,84%, a 53.315 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.968 punti.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,38%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+7,03%), Brunello Cucinelli (+4,98%), BPER Banca (+4,24%) e DiaSorin (+4,12%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon , che continua la seduta con -2,35%.



Contrazione moderata per Stellantis , che soffre un calo dello 0,97%.



Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,88%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banco Desio (+10,77%), GVS (+6,34%), Reply (+5,65%) e Moltiply Group (+5,07%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo , che ottiene -4,86%.



Scivola Fiera Milano , con un netto svantaggio dell'1,78%.



In rosso Zignago Vetro , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.



Deludente Ferretti , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

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