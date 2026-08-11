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Scatta Riot Platforms nel pre-market dopo accordo da 9 miliardi di dollari con Anthropic

Finanza
Scatta Riot Platforms nel pre-market dopo accordo da 9 miliardi di dollari con Anthropic
(Teleborsa) - In rally nel pre-market di martedì Riot Platforms, società di mining di Bitcoin quotata al Nasdaq che vende capacità di data center per l'intelligenza artificiale, dopo avere siglato con Anthropic un accordo da oltre 9 miliardi di dollari.

Lunedì Riot ha annunciato di aver siglato un accordo ventennale per la fornitura di 191 megawatt di capacità dal suo campus di Rockdale, in Texas, a un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale all'avanguardia. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda l'azienda in questione sarebbe proprio Anthropic.

Un'operazione che dimostra l'impegno del produttore di Claude nel volersi assicurare una potenza di calcolo sufficiente a soddisfare la domanda dei propri clienti.

Riot ha dichiarato che l'accordo con lo sviluppatore di intelligenza artificiale è valido fino a giugno 2048 e che prevede di generare un fatturato di 9,1 miliardi di dollari. L'accordo include anche un'opzione per estendere il contratto due volte, di cinque anni ciascuna, per un totale di circa 16,1 miliardi di dollari di vendite.

Negli ultimi mesi Anthropic ha siglato diversi accordi con fornitori di cloud computing per l'IA al fine di rafforzare la propria capacità di calcolo, dopo aver faticato a soddisfare la domanda dei clienti di strumenti di intelligenza artificiale. Recentemente, l'azienda ha firmato un accordo da 10 miliardi di dollari con Volta Infra Holdings, una startup infrastrutturale nata pochi mesi fa, e a maggio ha concordato l'acquisto di potenza di calcolo per quasi 45 miliardi di dollari da xAI, la società di Elon Musk.

Riot ha superato le aspettative di fatturato nel secondo trimestre 2026, in parte grazie alla sua attività nel settore dei data center. I ricavi totali sono aumentati del 14% su base annua a 174,2 milioni di dollari, di cui 23,2 milioni provenienti dal segmento data center.


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