Anthropic rafforza capacità di calcolo con accordo da 10 miliardi con startup specializzata in infrastrutture cloud

(Teleborsa) - Anthropic ha concluso un accordo da 10 miliardi di dollari per l'acquisizione di capacità di calcolo da una startup infrastrutturale nata pochi mesi fa, per tenere il passo con la domanda dei suoi prodotti. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.



Il produttore di Claude ha firmato un contratto per l'utilizzo di un data center gestito da Volta Infra Holdings, una startup cloud sostenuta da Nvidia .



Volta aveva annunciato martedì di aver concluso un accordo da 10 miliardi di dollari con un laboratorio di intelligenza artificiale non specificato, in collaborazione con Bitdeer Technologies Group, una società di mining di Bitcoin che gestisce data center, utilizzando una struttura in Norvegia.



Negli ultimi mesi, Anthropic si è mossa con decisione per rafforzare le proprie risorse di calcolo. All'inizio di quest'anno, Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento per contribuire a coprire gli ingenti costi di sviluppo dell'IA. Sta anche valutando la possibilità di quotarsi in borsa a Wall Street entro la fine dell'anno.

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