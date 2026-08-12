ABN AMRO, utile secondo trimestre sale a 781 milioni di euro. Alza guidance su NII

(Teleborsa) - ABN AMRO , colosso bancario olandese, ha comunicato che l'utile netto è aumentato del 29% su base annua nel secondo trimestre 2026, raggiungendo i 781 milioni di euro, con un ROE in rialzo al 12,1%. La qualità del credito rimane solida, con un costo del rischio pari a 4 punti base. Il coefficiente CET1 è migliorato al 15,9%, grazie alla crescita delle attività a basso fabbisogno di capitale, mentre il dividendo interim è stato fissato a 0,68 euro per azione.



"La nostra performance finanziaria nel secondo trimestre ha mostrato un netto miglioramento, con un utile operativo in crescita del 6% rispetto al trimestre precedente, sostenuto da elevati margini di interesse netti e commissioni nel settore commerciale - ha commentato la CEO Marguerite Bérard - Ciò riflette una forte attività da parte della clientela, inclusa una crescita di 1,7 miliardi di euro nei mutui e di 2,7 miliardi di euro nei prestiti alle imprese. Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni per il margine di interesse netto commerciale per l'intero anno 2026, portandolo a 6,8 miliardi di euro. Tale importo include NIBC, a seguito della chiusura dell'acquisizione il 1° agosto".



"La nostra costante attenzione alla disciplina dei costi ha contribuito a mantenere sostanzialmente stabili i costi operativi nel secondo trimestre - ha aggiunto - Abbiamo pertanto rivisto al ribasso le nostre previsioni di costo per l'intero anno 2026, portandole a 5,5 miliardi di euro, includendo l'impatto di NIBC. I costi nella seconda metà dell'anno potrebbero risentire dell'esito delle trattative per il contratto collettivo di lavoro, che riprenderanno a settembre".



"Questi risultati del secondo trimestre dimostrano i continui progressi compiuti rispetto alle nostre priorità strategiche: razionalizzazione della struttura dei costi, conseguimento di una crescita redditizia e ottimizzazione dell'allocazione del capitale", ha sottolineato Bérard.

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