Ageas cede partecipazione in JV malese a Maybank per 1,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo belga Ageas ha raggiunto un accordo con Malayan Banking Berhad (Maybank) per la cessione della sua partecipazione del 30,95% nel capitale sociale di Maybank Ageas Holdings Berhad (MAHB) per un corrispettivo totale in contanti pari a 1,1 miliardi di euro.



Ageas è entrata nel mercato malese nel 2001 attraverso una joint venture (JV) con Maybank e ha ampliato le sue attività a Singapore nel 2014. Nel 2025, la joint venture ha generato un risultato operativo netto di 64 milioni di euro e ha versato 21 milioni di euro al Gruppo.



Ageas ha concordato la cessione della propria partecipazione in MAHB per un corrispettivo in contanti pari a 1,1 miliardi di euro, realizzando una plusvalenza netta stimata al netto delle imposte di circa 450 milioni di euro. L'accordo valuta il 100% di MAHB a 3,5 miliardi di euro, il che implica un price-to-book (P/B) ratio pari a circa 2 volte l'IFRS Equity 2025. L'operazione avrà un impatto positivo sulla solvibilità, con un incremento previsto del coefficiente Solvency II pari a 25 punti percentuali.



"L'Asia è uno dei quattro segmenti principali del Gruppo, insieme a Belgio, Europa e Riassicurazione - ha commentato il CEO Hans De Cuyper - La nostra attività in Asia, che si estende tra Cina, Sud-Est asiatico e India, ci consente di accedere alle prospettive di crescita a lungo termine del settore assicurativo nella regione e la nostra presenza distintiva negli attraenti mercati asiatici riflette la solidità delle nostre partnership di lunga data, sviluppate negli ultimi 25 anni. Questa cessione da MAHB ci permette di valorizzare l'importante contributo generato insieme al nostro partner Maybank in questo periodo".



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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