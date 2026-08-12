Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Seduta in ribasso per l'Hang Seng Index, che porta a casa un decremento dell'1,10%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.894,2, con il supporto più immediato individuato in area 25.454,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.256,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)