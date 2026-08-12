Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un -0,08%.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32.362,4 con primo supporto visto a 32.156,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 32.087,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)