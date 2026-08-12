Milano 17:35
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Dow Jones 20:39
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Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che in chiusura evidenzia un -0,08%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32.362,4 con primo supporto visto a 32.156,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 32.087,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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