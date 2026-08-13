Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Modesta la performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha registrato un marginale guadagno a 32.335,2.
Il grafico a breve dell'indice MDAX mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 32.435,9 e supporto stimato a quota 32.229,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 32.642,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)